Рууд об успешном 2022-м: «Люди всегда найдут повод покритиковать. Скажут, что сетка была легкая или что я играю на небольших турнирах»

Каспер Рууд пожаловался на недостаточное внимание прессы и критику

В прошлом году норвежец вышел в финал «Мастерса» в Майами, «Ролан Гаррос», US Open и итогового турнира и выиграл три титула ATP 250.

«Обо мне не так много пишут. Думаю, еще и потому, что у меня не самая яркая игра и не самые красивые виннерсы, форхенды, бэкхенды, подачи. Но все-таки я довольно много выигрываю. В рейтинге учитываются 52 недели, и в прошлом году я выиграл много матчей.

Я стал второй ракеткой мира. Люди всегда найдут повод покритиковать. Скажут, что сетка была легкая или что я играю на небольших турнирах. Возможно, стоит отдать должное моему грамотному планированию».

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