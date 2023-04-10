Рууд об успешном 2022-м: «Люди всегда найдут повод покритиковать. Скажут, что сетка была легкая или что я играю на небольших турнирах»

Теги ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд пожаловался на недостаточное внимание прессы и критику

В прошлом году норвежец вышел в финал «Мастерса» в Майами, «Ролан Гаррос», US Open и итогового турнира и выиграл три титула ATP 250.

«Обо мне не так много пишут. Думаю, еще и потому, что у меня не самая яркая игра и не самые красивые виннерсы, форхенды, бэкхенды, подачи. Но все-таки я довольно много выигрываю. В рейтинге учитываются 52 недели, и в прошлом году я выиграл много матчей.

Я стал второй ракеткой мира. Люди всегда найдут повод покритиковать. Скажут, что сетка была легкая или что я играю на небольших турнирах. Возможно, стоит отдать должное моему грамотному планированию».

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5 комментариев

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ɔculpa
У человека было два финала Шлема за один сезон и финал Итога. Люди любят мерить божественными мерками, так проще заклеймить побольше народу, но вообще-то такие результаты, если только не спрашивать с человека как с Бига (а никто такого спроса с Рууда и не устраивал) – весьма и весьма серьёзный результат, пускай и без побед.
Он не кидает понтов, и точно не выступает хуже ожиданий вменяемого большинства, так чего к нему прикопалось так много народу (как минимум на Спортсе)?
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Jefri AG
Ути-пути, поплачь ещё, неженка) Насильно мил не будешь и на правду не обижаются.
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Phantom3000
Сетка была легкая или он играл на небольших турнирах
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свободу попугаю
так и скажем
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Buhmichael
Да он читает Спортс.ру!)
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