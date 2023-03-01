Медведев о Бублике: «Он уникален. Мне нравится, что ему все равно, что о нем говорят»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Александр Бублик Теннис

Даниил Медведев прокомментировал, что в Дубае поборется с Александром Бубликом.

– Мы знакомы, наверное, лет с восьми-девяти. Отличный игрок. У нас было несколько сложных матчей. У него непростые удары, дропшоты, твинеры. Мне нравится смотреть, как он играет.

Мне нравится, что ему все равно – по крайней мере, мне так кажется, – что о нем говорят. Я помню, как в финале [в Меце] он сыграл ручкой ракетки. Я бы не стал так делать. Это не значит, что нужно его оскорблять. Я читал комментарии, люди сходили с ума: «Как можно так делать в финале?» Он в финале и может делать что захочет. Это его выбор. Никто не может с этим спорить. Вот что мне в нем очень нравится.

Мне кажется, он – как бы это сказать – особенный, но есть другое слово.

– Уникальный?

– Да, он уникален. Он верен себе. Это мне нравится. Это я уважаю. Я жду сложного матча.

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2 комментария

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West&Girls
Саня - не buble ). Он настоящий, потому что всегда такой. Не рисуется. Может и зря порой не сосредоточен, при таких данных мог больше достичь. Но это его дело. И позитив вечный, и норм с соперниками. А Кирис пусть )) покурит..
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justbored
Авв.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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