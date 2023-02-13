Руне о матче против Кресси: «Такой теннис очень скучно смотреть, но играть против него интересно»
Хольгер Руне ответил подписчикам в твиттере.
Сначала датчанину написали, что нужно признать, что Максим Кресси «просто невероятно подавал» в их полуфинале в Монпелье. Другой болельщик добавил, что «немного скучно смотреть теннис, когда игроки круто подают, но больше ничего не умеют».
Руне отреагировал: «Такой теннис очень скучно смотреть 😂, но да, играть против него интересно. До этого я трижды его побеждал, но в субботу у меня были не такие острые обводящие, а он мало ошибался на подаче».
Спасибо им за приятный просмотр.
„До этого, я трижды его побеждал“ и на этом остановился, больше Руне никогда не сможет обыграть Максима, даже если он лопнет на корте.