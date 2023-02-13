Руне о матче против Кресси: «Такой теннис очень скучно смотреть, но играть против него интересно»

Теги ATP Open Sud de France Максим Кресси Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне ответил подписчикам в твиттере.

Сначала датчанину написали, что нужно признать, что Максим Кресси «просто невероятно подавал» в их полуфинале в Монпелье. Другой болельщик добавил, что «немного скучно смотреть теннис, когда игроки круто подают, но больше ничего не умеют».

Руне отреагировал: «Такой теннис очень скучно смотреть 😂, но да, играть против него интересно. До этого я трижды его побеждал, но в субботу у меня были не такие острые обводящие, а он мало ошибался на подаче».

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5 комментариев

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Zakal
Ответ ZakalZaReal
И ставить
ставки для лудоманов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zakal
Ответ Dm ycontact
Было очень интересно и приятно наблюдать, как продувает зазнайка и хвастун. Как меняется самодовольное лицо на мрачный вид и исчезает с уст глупая ухмылка. Спасибо им за приятный просмотр. „До этого, я трижды его побеждал“ и на этом остановился, больше Руне никогда не сможет обыграть Максима, даже если он лопнет на корте.
100 процентов👌
+1
-1
0
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Dm ycontact
Было очень интересно и приятно наблюдать, как продувает зазнайка и хвастун. Как меняется самодовольное лицо на мрачный вид и исчезает с уст глупая ухмылка.
Спасибо им за приятный просмотр.
„До этого, я трижды его побеждал“ и на этом остановился, больше Руне никогда не сможет обыграть Максима, даже если он лопнет на корте.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZakalZaReal
Ответ Zakal
интересно смотреть
И ставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zakal
интересно смотреть
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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