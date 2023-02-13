Руне о матче против Кресси: «Такой теннис очень скучно смотреть, но играть против него интересно»

ответил подписчикам в твиттере.

Сначала датчанину написали, что нужно признать, что «просто невероятно подавал» в их полуфинале в Монпелье. Другой болельщик добавил, что «немного скучно смотреть теннис, когда игроки круто подают, но больше ничего не умеют».

Руне отреагировал: «Такой теннис очень скучно смотреть 😂, но да, играть против него интересно. До этого я трижды его побеждал, но в субботу у меня были не такие острые обводящие, а он мало ошибался на подаче».

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