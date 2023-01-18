Медведев о мышцах: «Я становлюсь сильнее. Могу поднимать более тяжелые веса, но в зеркале ничего не меняется»
Даниил Медведев прокомментировал свои шутки о мышцах и сравнении с Мартоном Фучовичем.
– В послематчевом интервью с Джимом Курьером вы шутили о своем телосложении в сравнении с Мартоном Фучовичем. Был момент, когда вы хотели или думали, что должны измениться, нарастить мышцы, или вы всегда считали, что вы такой, какой есть?
– Не уверен, что смогу, потому что у меня не складывается с физическими упражнениями. Но я способен работать с большими весами. Не буду рассказывать об этом здесь, но, например, я способен поднимать такие веса, что если вы меня увидите, то не поверите, что я это делаю. Благодаря развитию мышц. Я знаю это, потому что могу бегать быстрее, сильнее и дольше и не получать таких травм, как в начале карьеры.
Такую цель ставил мой тренер по физподготовке. Мы очень много работали в зале. По мне не видно, но так было всегда.
Помню, когда мне было 16 лет, в какой-то момент я еще тренировался в России, а это возраст, когда можно развиваться физически и наращивать мышцы. Мой тогдашний тренер по физподготовке сказал: «Хорошо, будем заниматься». Думаю, мы сделали довольно много: четыре занятия в тренажерке, настоящая качалка с протеиновыми коктейлями после – и ничего. Буквально ничего не видно.
Я становлюсь сильнее. Я это знаю. Могу поднимать более тяжелые веса, но в зеркале ничего не меняется, так что я такой, какой есть. Мне это нравится.
Даниил Медведев: «Многие, наверное, видели фото Фучовича после матча. У меня мышцы чуть меньше»
Он эктоморф, 4 занятия в неделю в ТЗ это уже риск словить нехелиую перетрену….
Никаких проблем с ЖКТ нет, он на 101% здоровый чел, иначе бы дальше первенства области бы не поднялся….
Вполне допускаю, что Данила жмёт, тянет и приседает реально много для своего внешнего вида…
Из собственного опыта, когда то был как Медведев (только ростом меньше конечно)…и в зале получил прозвище среди олдов- Домкрат, так как был на него похож, но работал с большущими для себя весами, потом конечно я набрал нехилый рельеф и тд, но я и не бегал по кортам сколько Медведев ….)
Так что я могу сказать Медведеву: I know that feel, bro :)
Но, было забавно читать, сделали довольно много: ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕ!!! 😂😂😂ЗАНЯТИЯ В ТРЕНАЖЁРКЕ 😁😁😁 и ничего...
Вообще-то четыре занятия мало))) хоть с коктейлями, хоть без 😁😁😁😁😁😁
Тем более в 16 лет...