Синнер перед турниром в Аделаиде: «Я тренировался с Новаком, и он в форме. Видно, что он хочет побеждать и настроен решительно»
15-я ракетка мира Янник Синнер оценил подготовку Новака Джоковича перед стартом турнира в Аделаиде.
«Я тренировался с Новаком [в пятницу], и он в форме. Видно, что он хочет побеждать и настроен решительно.
Здорово, что он снова в Австралии и будет участвовать в Australian Open, потому что я считаю его одним из лучших игроков в мире, если не лучшим.
Я не так хорошо его знаю, но уверен, что он очень мотивирован. Он постарается выиграть каждый матч, каждый турнир. Я считаю, что он очень, очень хорошо готов физически и отлично двигается... Чтобы выиграть у него, нужно показать максимум».
Синнер начнет турнир матчем с Кайлом Эдмундом, Джокович – с Констаном Лестьенном.
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