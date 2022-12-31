Синнер перед турниром в Аделаиде: «Я тренировался с Новаком, и он в форме. Видно, что он хочет побеждать и настроен решительно»

15-я ракетка мира оценил подготовку перед стартом турнира в Аделаиде.

«Я тренировался с Новаком [в пятницу], и он в форме. Видно, что он хочет побеждать и настроен решительно.

Здорово, что он снова в Австралии и будет участвовать в , потому что я считаю его одним из лучших игроков в мире, если не лучшим.

Я не так хорошо его знаю, но уверен, что он очень мотивирован. Он постарается выиграть каждый матч, каждый турнир. Я считаю, что он очень, очень хорошо готов физически и отлично двигается... Чтобы выиграть у него, нужно показать максимум».

Синнер начнет турнир матчем с Кайлом Эдмундом, Джокович – с Констаном Лестьенном.

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