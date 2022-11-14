Рублев о своем призыве к миру: «Это естественный порыв»

Андрей Рублев рассказал, связан ли его манифест с актуальными событиями в мире.

«Я не знал, что сегодня особенный день [начало саммита «Большой двадцатки» на Бали].

Мне нечего сказать. Думаю, в этом году я сделал уже много заявлений. Не знаю, у меня была возможность и я сделал то, что чувствую. Раньше у меня даже не было идей на этот счет, но сейчас это естественный порыв.

Как я уже много раз говорил, важно, особенно в наше время, жить в мире. У нас есть интернет. Мы легко живем: можем летать, путешествовать, заниматься спортом, заботиться о семье. Никто не хочет страдать или бороться. Думаю, это уже было много-много лет назад. Не думаю, что нам это нужно. Многие страны страдают, вот и все. Вот почему я думаю, что важно быть вместе и жить в мире».

Также он рассказал, переживает ли, что его могут неправильно понять в России из-за призывов к миру.

«Не знаю. Как я уже сказал, я делал то, что чувствовал. Думаю, в течение года я уже сделал много заявлений. В принципе, я не так много нового могу рассказать на эту тему. Думаю, я сделал много заявлений, и они были достаточно четкими.

Сегодня я сделал то, что чувствую. Не знаю, это было естественно».

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