Базель (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Оже-Альяссимом, Алькарас встретится с Каррено-Бустой

Теги результаты ATP Swiss Indoors Basel Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Пабло Каррено-Бустой в четвертьфинале в Базеле.

Сетка турнира здесь.

Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

24 – 30 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 135 350 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
28 октября, 16.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
28 октября, 17.30
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
28 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Артур Риндеркнеш (Франция)
Дата проведения
28 октября, 21.30
Онлайн матча

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