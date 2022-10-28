Базель (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Оже-Альяссимом, Алькарас встретится с Каррено-Бустой
Первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Пабло Каррено-Бустой в четвертьфинале в Базеле.
Сетка турнира здесь.
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
24 – 30 октября 2022
ATP 500
Призовой фонд – 2 135 350 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 28 октября, 16.00
- Дата проведения
- 28 октября, 17.30
- Дата проведения
- 28 октября, 20.00
- Дата проведения
- 28 октября, 21.30
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