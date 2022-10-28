Базель (ATP). 1/4 финала. Бублик сыграет с Оже-Альяссимом, Алькарас встретится с Каррено-Бустой

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Пабло Каррено-Бустой в четвертьфинале в Базеле.

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Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

24 – 30 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 135 350 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал