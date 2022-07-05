Надаль – на вопрос о тейпе на животе: «Я немного устал говорить о моем теле. На данный момент я достаточно здоров, чтобы бороться за то, чего хочу»

Теги Рафаэль Надаль травмы Уимблдон ATP Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль не ответил на вопрос о тейпе на мышцах живота, заданный после выхода в четвертьфинал «Уимблдона».

«Спасибо за вопрос, но, как я сказал на днях, я немного устал говорить о моем теле. Это не значит, что я не хочу отвечать на ваш вопрос, но в то же время иногда я устаю от всех проблем, которые у меня возникают. Я предпочитаю сейчас их не обсуждать, простите.

Cейчас середина турнира, и я должен двигаться дальше. Со всем уважением к остальным соперникам. Я просто делаю все возможное каждый день. На данный момент я достаточно здоров, чтобы двигаться дальше и бороться за то, чего хочу».

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