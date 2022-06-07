Циципас о переходе на траву: «По юниорам я часто играл серв-энд-воллей, но на дворе уже не 80-е. Сейчас у меня более сбалансированная игра»

прокомментировал начало травяного сезона.

– Несмотря на то, что я недоволен своими прошлыми результатами, я всегда держу в голове травяные турниры. Я люблю это покрытие, независимо от того, что говорят мои результаты. В последние годы, к сожалению, мне не удавалось показать, на что я способен на траве. В этом году я хочу изменить ситуацию и буду для этого полностью выкладываться.

– Когда вы впервые сыграли на траве и как с тех пор изменилась ваша игра?

– На родине, в Греции, я никогда не играл на траве. Первый раз был по юниорам в Рохемптоне пять-шесть лет назад.

Сначала ты понятия не имеешь, чего ожидать. Пытаешься бить как обычно, но все по-другому. Удар, замах, работа ног. Приходится адаптировать свой теннис. Мне с самого начала понравилось это покрытие. Я считаю, что оно идеально подходит для моей игры. Мне нравится выходить к сетке и заканчивать розыгрыши ударом с лета. По юниорам я часто играл серв-энд-воллей, но на дворе уже не 80-е. Сейчас у меня более сбалансированная игра.

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