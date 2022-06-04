Швентек о Гауфф: «Мы обе немного застенчивые! Интровертам довольно трудно сблизиться, но она мне очень нравится»

поделилась мнением о сопернице по финалу . Полька ведет в личных встречах 2:0.

«Мне нравится смотреть матчи Коко – моей соперницы по финалу «Ролан Гаррос» – и, возможно, у нас будет особое многолетнее соперничество.

Мне кажется, что она в туре дольше меня, а ей всего 18.

У Коко большой потенциал, и я надеюсь, что она продолжит прибавлять. Думаю, этот турнир показал, что она на правильном пути.

Я помню, как Коко выиграла юниорский «Ролан Гаррос»-2018, когда я очень хотела победить. Правда, я против нее не играла, потому что в полуфинале проиграла . Но когда Коко выиграла – ей было всего 14 лет – я такая: «Отлично, я столько работала, а девочка на три года младше выигрывает юниорский «Большой шлем»! Мне, подростку, было тяжело это принять, но с тех пор я здорово продвинулась.

Когда в туре я познакомилась с ней поближе, я увидела, что она остается на очень хорошем уровне и заслуживает успеха.

Мы не разговариваем друг с другом во время турниров, просто потому что мы обе немного застенчивые! Интровертам довольно трудно сблизиться, но она мне очень нравится. Она очень скромная и сосредоточена на работе. Кажется, она получает удовольствие и рядом с ней хорошие люди».

Коко Гауфф – самая молодая финалистка «Шлема» после Шараповой-2004. Это не внезапный прорыв – ей повезло жить в безумную эпоху

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