Швентек об интернете: «Я рада, что он есть, когда хочу посмотреть телешоу, но для соцсетей он мне не очень нужен»

ответила, какую роль в ее жизни играет интернет.

– Каково это – расти в эпоху интернета? Как он влияет на вашу жизнь? Можете ли вы представить мир без интернета?

– Могу. Думаю, там было бы очень круто (улыбается). Но я не могу точно сказать, потому что никогда не жила в другом мире.

Конечно, на турнирах я в каком-то смысле живу в мире без интернета. Я совсем мало им пользуюсь в течение дня. Так что я рада, что есть интернет, когда хочу посмотреть телешоу, но для соцсетей он мне не очень нужен.

На некоторых турнирах я его избегаю. Я не знаю, как ответить по-другому, простите.

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