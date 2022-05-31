Швентек об интернете: «Я рада, что он есть, когда хочу посмотреть телешоу, но для соцсетей он мне не очень нужен»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, какую роль в ее жизни играет интернет.

– Каково это – расти в эпоху интернета? Как он влияет на вашу жизнь? Можете ли вы представить мир без интернета?

– Могу. Думаю, там было бы очень круто (улыбается). Но я не могу точно сказать, потому что никогда не жила в другом мире. 

Конечно, на турнирах я в каком-то смысле живу в мире без интернета. Я совсем мало им пользуюсь в течение дня. Так что я рада, что есть интернет, когда хочу посмотреть телешоу, но для соцсетей он мне не очень нужен.

На некоторых турнирах я его избегаю. Я не знаю, как ответить по-другому, простите. 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные