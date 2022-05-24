Осака о «Ролан Гаррос»: «Я просто очень рада, что уезжаю с совершенно другими эмоциями по сравнению с прошлым годом»

Наоми Осака выложила пост, посвященный «Ролан Гаррос». Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» выбыла в первом круге.
«Последние несколько недель в Европе стали настоящей проверкой на прочность, но я рада, что приехала 😂.
В целом я просто очень рада, что в этом году уезжаю с совершенно другими эмоциями по сравнению с прошлым.
Спасибо, Париж ❤️».
В прошлом году перед турниром Осака отказалась давать пресс-конференции, заявив, что они плохо влияют на ее психическое состояние. Организаторы и другие турниры «Большого шлема» ее за это осудили, и в итоге она снялась с соревнований.