Осака о «Ролан Гаррос»: «Я просто очень рада, что уезжаю с совершенно другими эмоциями по сравнению с прошлым годом»

выложила пост, посвященный . Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» выбыла в первом круге.

«Последние несколько недель в Европе стали настоящей проверкой на прочность, но я рада, что приехала 😂.

В целом я просто очень рада, что в этом году уезжаю с совершенно другими эмоциями по сравнению с прошлым.

Спасибо, Париж ❤️».

В прошлом году перед турниром Осака отказалась давать пресс-конференции, заявив, что они плохо влияют на ее психическое состояние. Организаторы и другие турниры «Большого шлема» ее за это осудили, и в итоге она снялась с соревнований.

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