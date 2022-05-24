Макинрой о ситуации вокруг «Уимблдона»: «Безвыигрышная ситуация для всех. Медведев и Рублев и остальные в адски безвыходном положении»

Джон Макинрой и Тим Хенмэн обсудили лишение «Уимблдона» рейтинговых очков.

Хенмэн: «Осака говорила лишь за себя. Думаю, подавляющее большинство игроков смотрят на «Уимблдон» в контексте истории, престижа и традиций.

Такая топ-теннисистка, как Наоми, способна выиграть любой турнир, в котором участвует, поэтому я удивился, что она добровольно отказалась от возможности выиграть «Уимблдон».

Макинрой: «Думаю, «Уимблдон» совершил ошибку, и это усугубляется тем, что ATP и WTA лишили турнир очков. Я не вижу, как это может помочь игрокам.

Если они действительно считают, что «Уимблдон» совершил большую ошибку, не допустив к участию российских и белорусских игроков, тогда им следовало бы бойкотировать турнир [как в 1973 году, когда Николе Пиличу не разрешили заявиться, а большинство игроков в знак протеста отказались от участия]».

Хенмэн: «Реальность такова, что в этой истории нет победителей, и при этом я очень сочувствую российским и белорусским игрокам, которые не смогут сыграть.

Согласно заявлению «Уимблдона», директива правительства гласит, что игроков нельзя допускать в качестве нейтральных атлетов. Из-за этого возникает вопрос, а может ли «Уимблдон», учитывая их статус в стране, заявить, что они лучше разбираются в вопросе и сделать по-другому?»

Макинрой: «Абсолютно верно, я бы так и сделал».

Хенмэн: «Джон, этого не произойдет, так что следующий вопрос: будете ли вы заставлять игроков подписать декларацию против правительства России, [спецоперации] и режима?»

Макинрой: «У российских и белорусских игроков семьи живут в своих странах. И в России появился новый закон, по которому людей могут посадить, если высказаться против действий правительства на Украине. Будь вы на месте Даниила Медведева, Андрея Рублева, Виктории Азаренко или Арины Соболенко, что бы вы сказали? Они в адски безвыходном положении».

Хенмэн: «Уимблдон» не будет ставить под угрозу безопасность теннисистов и их семей, не говоря уже о том, как может быть воспринята пропагандой потенциальная победа игрока из России или Беларуси. Оба варианта просто ужасны, поэтому есть третий – не приглашать российских и белорусских игроков, что тоже не очень здорово».

Макинрой: «Звучит как безвыигрышная ситуация для всех».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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