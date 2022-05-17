Тим, проигравший 10 матчей подряд: «Я не позволю поражениям меня остановить. Я продолжу работать над собой и идти к целям»

прокомментировал поражение от в первом круге турнира в Женеве (3:6, 4:6).

«Работа идет. Конечно, вчерашнее поражение болезненное. Но я не позволю этому меня остановить. Я продолжу работать над собой и идти к целям.

Вот что я могу сказать каждому. Процесс нелегкий, но будет стоить потраченного времени!

Никогда не сбивайтесь с намеченного пути. Работайте, пока не достигнете целей! Я буду делать то же самое!» – написал Тим в твиттере.

Тим в матче с Чеккинато выиграл твинерами два очка в одном гейме, но потерпел десятое поражение подряд

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