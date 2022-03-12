Синнер о целях: «Я смотрю не на результаты, а на свои ощущения на корте, на то, в чем нужно прибавить»

прокомментировал решения расстаться с тренером Риккардо Пьятти, с которым он работал восемь лет.

«Я остаюсь собой. Человеком, который хочет получать удовольствие от того, чем занимается, и в то же время всегда старается прогрессировать. Я сделал то, что считал правильным для себя, хотя решение далось нелегко. Мы проделали невероятную работу, я помню, с чего начинал. В 13 с половиной я уехал из дома в Бордигеру, [чтобы с работать с Пьятти], и в итоге вошел в топ-10.

У меня есть цель, цели необходимо ставить. Сейчас я стараюсь быть чуть более открытым. Но я уверен, где я сейчас и в каком направлении хочу идти. Я смотрю не на результаты, а на свои ощущения на корте, на то, в чем, по моему мнению, нужно прибавить. Вот почему я принял это решение, которое, повторю, было непростым: я рискнул. Но я такой человек. Пусть я кажусь спокойным на корте, да и за его пределами тоже такой, но у меня бывают свои идеи. И мне кажется правильным, что они у меня есть».

Также он рассказал о работе с новым тренером – Симоне Ваньоцци.

«С Симоне все идет хорошо. У меня такое чувство, что я знаю его очень давно. У него есть индивидуальность, и я думаю, что он может дать мне то, что я искал. Каждый думает и говорит что ему нравится. Я повзрослел, потому что иначе никак. И понял, что мне нужно смотреть только на себя. Если честно, я уже даже не читаю, что говорят некоторые люди.

Я всегда надеюсь, что меня будут воспринимать таким, какой я есть. Парнем, который получает удовольствие от того, чем занимается, который старается успешно выступать на корте и много работает. Потому что трудности неизбежны – чтобы их преодолеть, нужно упорно работать. По крайней мере, я так делаю. Потом, конечно, помогают победы, и ты обретаешь уверенность. Но в основе работа, и именно этим мы и заняты», – приводит слова Синнер Eurosport со ссылкой на La Repubblica.