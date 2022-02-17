Остапенко вышла в полуфинал в Дубае, обыграв трех чемпионок ТБШ подряд

21-я ракетка мира обыграла в четвертьфинале турнира в Дубае (5:7, 7:5, 7:6).

Остапенко отыграла у чешки подачу на матч при счете 4:5 во втором сете. В решающем они дважды обменялись брейками, Остапенко снова отыграла подачу на матч, уступая 4:5. На тай-брейке она отыграла у Квитовой матчбол и реализовала свой четвертый.

Остапенко обыграла в Дубае третью чемпионку «Больших шлемов» подряд: в первом круге она прошла Софию Кенин, во втором – .

Она вышла в полуфинал на втором турнире подряд – на прошлой неделе она была на этой стадии в Санкт-Петербурге (проиграла будущей чемпионке ).

Теперь Остапенко поборется или с , или с еще одной чемпионкой «Больших шлемов» .

Также она играет в Дубае пару и вместе с Людмилой Киченок сегодня встретится с Чжан Шуай и Еной Шибахарой.

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