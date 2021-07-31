Павлюченкова и Рублев выиграли четвертое золото ОИ в истории российского тенниса

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото Олмипиады в Токио в миксте.
Они стали первыми российскими победителями Олимпиады в миксте. Теперь у России есть теннисное золото во всех разрядах, кроме мужской пары (в которой медалей нет вообще).
Павлюченкова и Рублев – пятый и шестой олимпийские чемпионы в истории российского тенниса. До них золото брали:
- Евгений Кафельников в одиночке в Сиднее-2000;
- Елена Дементьева в одиночке в Пекине-2008;
- Елена Веснина и Екатерина Макарова в паре в Рио-2016;
До Токио у России было 9 медалей: легендарный пьедестал-2008, золото Кафельникова, серебро Шараповой