Павлюченкова и Рублев выиграли четвертое золото ОИ в истории российского тенниса

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото Олмипиады в Токио в миксте.

Они стали первыми российскими победителями Олимпиады в миксте. Теперь у России есть теннисное золото во всех разрядах, кроме мужской пары (в которой медалей нет вообще).

Павлюченкова и Рублев – пятый и шестой олимпийские чемпионы в истории российского тенниса. До них золото брали:

До Токио у России было 9 медалей: легендарный пьедестал-2008, золото Кафельникова, серебро Шараповой

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