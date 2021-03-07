Федерер одержал первую победу с января-2020

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер победил Дэна Эванса во втором круге турнира в Дохе (7:6, 3:6, 7:5). Швейцарец реализовал один брейк-пойнт из четырех – в последнем гейме 2,5-часового матча.

39-летний Федерер проводил первый матч с прошлого января. За это время он перенес две операции на колене.

За выход в полуфинал уроженец Базеля поборется с Николозом Басилашвили, в личных встречах с которым ведет 1:0.

Федереру скоро 40, а он еще в топе и не хочет на пенсию. Его ровесники уже давно тренируют, гоняют в ралли и играют в гольф

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