Джокович о дисквалификации: «Не могу гарантировать, что больше никогда не сделаю ничего подобного. Но постараюсь»

Первая ракетка мира прокомментировал свою дисквалификацию с .

«Конечно, как и все, я работаю над психологией и эмоциями так же усердно, как и над физикой, стараясь быть лучшей версией себя на корте и за его пределами. Я понимаю, что у меня бывают вспышки эмоций, я всегда был таким человеком и игроком. Безусловно, в моей карьере бывали непростые моменты, касающиеся управления эмоциями, но на корте ты один, напряжение высокое, давление сильное, и приходится с этим справляться, поэтому иногда случаются ситуации, как эта.

Я не могу гарантировать, что больше никогда не сделаю ничего подобного. Я точно постараюсь сделать все, чтобы ничего подобного не повторилось, но в жизни все возможно. Я восприму это как серьезный, важный урок.

Безусловно, мне было очень трудно сразу принять случившееся. Пару дней я был в шоке, потрясен всем случившимся. Конечно, это могло произойти со мной раньше, могло произойти со многими игроками. Просто не повезло, что мяч так неудачно попал в линейную. Было много домыслов, заслужена ли дисквалификация. Я смирился, стал жить дальше.

После матча я узнавал, как дела у линейной, она сказала, что с ней все в порядке. Я очень сожалел, что из-за меня она пережила такой шок и переживания, потому что она такого совсем не заслуживала.

Я был доволен своей игрой. Все произошло неожиданно и неумышленно, но при таком ударе есть вероятность попасть в кого-то на корте. Я смирился и должен был двигаться дальше. Конечно, я об этом не забыл, не думаю, что когда-нибудь об этом забуду».

Джоковича не надо оправдывать. Ему не повезло попасть в судью, но он давно напрашивался на бан