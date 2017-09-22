Тиафу показал Медведеву средний палец в 1/8 финала US Open

Теги фото US Open ATP Sports.ru Фрэнсис Тиафу Даниил Медведев Теннис

Американец Фрэнсис Тиафу показал Даниилу Медведеву средний палец в первом сете 1/8 финала US Open.

При счете 3:2 в пользу Медведева россиянин выиграл очко, когда Тиафу пытался пробить ему в корпус – Медведев подставил ракетку, перекинул его свечой и повел 4:2.

После этого Тиафу, не оборачиваясь, поднял вверх средний палец.

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