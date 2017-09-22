Тиафу показал Медведеву средний палец в 1/8 финала US Open

Американец Фрэнсис Тиафу показал средний палец в первом сете 1/8 финала .

При счете 3:2 в пользу Медведева россиянин выиграл очко, когда Тиафу пытался пробить ему в корпус – Медведев подставил ракетку, перекинул его свечой и повел 4:2.

После этого Тиафу, не оборачиваясь, поднял вверх средний палец.

Нереальный удар с US Open: Фучович так красиво положил впритирку со стойкой сетки, что соперник закричал от восторга