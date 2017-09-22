Теннисные турниры в Китае в этом году не состоятся. Отменены женский итоговый турнир и шанхайский «Мастерс»

ATP и WTA объявили об отмене турниров в Китае этой осенью из-за пандемии . Решение принято в соответствии с директивой Главного управления спорта Китая, до конца года запретившего в стране любые международные спортивные соревнования.

Таким образом, не состоятся турниры, которые должны были пройти с конца сентября до конца ноября:

турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае;

турнир ATP 500 в Пекине;

«Мастерс» ATP в Шанхае;

турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;

«Премьеры» WTA в Чжэньчжоу, Ухани, Пекине;

итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;

малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

На данный момент, напомним, планируется в августе возобновить официальный сезон WTA в Европе, сезон ATP – в США. Решение о проведении US Open ожидается на следующей неделе; «Ролан Гаррос» должен начаться 27 сентября.

Теннис вернется в конце лета: US Open хотят провести, заперев игроков в отеле. Джокович, Надаль и почти все в топ-100 были против