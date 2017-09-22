Теннисные турниры в Китае в этом году не состоятся. Отменены женский итоговый турнир и шанхайский «Мастерс»

ATP и WTA объявили об отмене турниров в Китае этой осенью из-за пандемии COVID-19. Решение принято в соответствии с директивой Главного управления спорта Китая, до конца года запретившего в стране любые международные спортивные соревнования.
Таким образом, не состоятся турниры, которые должны были пройти с конца сентября до конца ноября:
- турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае;
- турнир ATP 500 в Пекине;
- «Мастерс» ATP в Шанхае;
- турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;
- «Премьеры» WTA в Чжэньчжоу, Ухани, Пекине;
- итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;
- малый итоговый турнир WTA в Чжухае.
На данный момент, напомним, планируется в августе возобновить официальный сезон WTA в Европе, сезон ATP – в США. Решение о проведении US Open ожидается на следующей неделе; «Ролан Гаррос» должен начаться 27 сентября.
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