Теннисные турниры в Китае в этом году не состоятся. Отменены женский итоговый турнир и шанхайский «Мастерс»

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ATP и WTA объявили об отмене турниров в Китае этой осенью из-за пандемии COVID-19. Решение принято в соответствии с директивой Главного управления спорта Китая, до конца года запретившего в стране любые международные спортивные соревнования.

Таким образом, не состоятся турниры, которые должны были пройти с конца сентября до конца ноября:

  • турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае;
  • турнир ATP 500 в Пекине;
  • «Мастерс» ATP в Шанхае;
  • турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;
  • «Премьеры» WTA в Чжэньчжоу, Ухани, Пекине;
  • итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;
  • малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

На данный момент, напомним, планируется в августе возобновить официальный сезон WTA в Европе, сезон ATP – в США. Решение о проведении US Open ожидается на следующей неделе; «Ролан Гаррос» должен начаться 27 сентября.

Теннис вернется в конце лета: US Open хотят провести, заперев игроков в отеле. Джокович, Надаль и почти все в топ-100 были против

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