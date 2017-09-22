Джокович отказался сдавать анализ на коронавирус после контакта с зараженным Димитровым (Kurir)

Первая ракетка мира отказался сдавать анализ на коронавирус в Хорватии, сообщает сербский таблоид Kurir со ссылкой на команду игрока. Вчера Григор Димитров, участвовавший в турнире Джоковича в Задаре и находившийся с ним в близком контакте, объявил, что заразился.

По данным газеты, серб не хочет сдавать тест, потому что хорошо себя чувствует и не испытывает симптомов, как и все в его команде и окружении. Тренер Джоковича Горан Иванишевич по собственной инициативе сделал анализ три дня назад, и результат был отрицательным.

При этом сообщается, что по прибытии в Белград Джокович свяжется с эпидемиологом и своим врачом и будет следовать их рекомендациям.

После появления новостей о том, что Димитров заразился, Adria Tour (организованный Джоковичем) выпустил заявление, в котором было сказано, что «все, кто был в контакте с Димитровым, сегодня сдадут анализы».

Sport Klub сообщает, что медицинская служба Задара разрешила игрокам уехать, не сдавая анализы. При этом некоторые сдали тесты и ждут результатов.

Кроме того, всем, кто находился в контакте с Димитровым больше 10 минут, рекомендуется 14-дневная самоизоляция.

На турнире Джоковича вообще нет защиты от коронавируса. Димитров уже заразился – и теперь все в опасности

Джокович против вакцины от коронавируса – и, возможно, всех прививок. Альтернативные идеи уже вредили его карьере