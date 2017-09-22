Эверт о турнирах Джоковича: «Неограниченный физический контакт, никаких масок. Это неразумно»

Теги Григор Димитров Крис Эверт коронавирус Теннис

Бывшая первая ракетка мира Крис Эверт прокомментировала то, что вчера Григор Димитров, участвовавший в турнире Новака Джоковича в Задаре, объявил, что заразился коронавирусом.

«Я не понимаю. Никакого соцдистанцирования, неограниченный физический контакт, никаких масок, даже болельщики были без масок. Я этого не понимаю. Это неразумно. Надеюсь, больше ни у кого не будет положительного теста. Поправляйся, Григор 🙏🏼».

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