Эверт о турнирах Джоковича: «Неограниченный физический контакт, никаких масок. Это неразумно»

Бывшая первая ракетка мира прокомментировала то, что вчера Григор Димитров, участвовавший в турнире Новака Джоковича в Задаре, объявил, что заразился коронавирусом.

«Я не понимаю. Никакого соцдистанцирования, неограниченный физический контакт, никаких масок, даже болельщики были без масок. Я этого не понимаю. Это неразумно. Надеюсь, больше ни у кого не будет положительного теста. Поправляйся, Григор 🙏🏼».

На турнире Джоковича вообще нет защиты от коронавируса. Димитров уже заразился – и теперь все в опасности

Джокович против вакцины от коронавируса – и, возможно, всех прививок. Альтернативные идеи уже вредили его карьере