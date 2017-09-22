Эверт о турнирах Джоковича: «Неограниченный физический контакт, никаких масок. Это неразумно»

Бывшая первая ракетка мира Крис Эверт прокомментировала то, что вчера Григор Димитров, участвовавший в турнире Новака Джоковича в Задаре, объявил, что заразился коронавирусом.
«Я не понимаю. Никакого соцдистанцирования, неограниченный физический контакт, никаких масок, даже болельщики были без масок. Я этого не понимаю. Это неразумно. Надеюсь, больше ни у кого не будет положительного теста. Поправляйся, Григор 🙏🏼».
На турнире Джоковича вообще нет защиты от коронавируса. Димитров уже заразился – и теперь все в опасности
Джокович против вакцины от коронавируса – и, возможно, всех прививок. Альтернативные идеи уже вредили его карьере