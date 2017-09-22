Басилашвили об обвинении в избиении бывшей жены: «Уверен, что с помощью юристов докажу правду в суде»

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили прокомментировал обвинения в избиении бывшей жены Нелли Дорокашвили.

«Надеюсь, что все детали станут известны в суде и его вердикт будет справедливым. Сейчас я не хочу говорить о своей личной жизни. Не буду публично обсуждать свою бывшую жену – она мать моего единственного сына, и это не изменится.

Сейчас моя цель – защитить свою правду, не навредив интересам сына. Особая связь с сыном заставляет меня воздержаться от ответа на безосновательные обвинения, но я уверен, что с помощью юристов докажу правду в суде».

Лучшего теннисиста Грузии обвиняют в избиении бывшей жены на глазах 5-летнего сына. В июле будет суд