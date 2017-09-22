Сафин о том, какую заповедь хочет после себя оставить: «Хрен его знает. Не задумывался»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин в прямом эфире в инстаграме Sports.ru рассказал, есть ли у него духовный учитель.

«Я считаю, что учителя – это неправильный подход. Мы сами себе учителя. Зачем учитель кому-то нужен?

Как можно что-то советовать другому человеку? Это другой человек совершенно, у него другое восприятие, другое сознание.

Никто никому не должен подсказывать. Каждый человек все сам знает, что и как ему делать. А учителя – это надуманное, чтобы перевесить на кого-то, чтобы кто-то твоей жизнью управлял. Кому это нужно?»

Также он ответил на вопрос, какую заповедь хочет оставить после себя.

«Хрен его знает. Не задумывался, рано еще уходить».

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