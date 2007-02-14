Курникова и Иглесиас опубликовали фотографии новорожденного третьего ребенка

Экс-восьмая ракетка мира Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас опубликовали фотографии третьего ребенка.
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Курникова родила 30 января, однако об этом стало известно только спустя 10 дней от брата певца, который сообщил, что пол малыша держится в секрете.
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Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года, в 2017-м у них родились близнецы Николас и Люси.
О том, что россиянка на седьмом месяце беременности, стало известно в январе.
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