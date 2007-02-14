Курникова и Иглесиас опубликовали фотографии новорожденного третьего ребенка

Экс-восьмая ракетка мира Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас опубликовали фотографии третьего ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:27 PST

Курникова родила 30 января, однако об этом стало известно только спустя 10 дней от брата певца, который сообщил, что пол малыша держится в секрете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 13 Фев 2020 в 10:13 PST

Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года, в 2017-м у них родились близнецы Николас и Люси.

О том, что россиянка на седьмом месяце беременности, стало известно в январе.

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