Курникова родила третьего ребенка от Иглесиаса

Теги светская хроника Анна Курникова стиль Теннис

Экс-восьмая ракетка мира Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.

Об этом в эфире чилийской радиопрограммы ADN сообщил старший брат Иглесиаса, Хулио Хосе, отметив, что пол ребенка пока секрет.

В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. О том, что россиянка на седьмом месяце беременности, стало известно в январе.

 
 
 
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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас вместе с 2001 года и обычно избегают публичности.

Курникова – легенда. Была суперюниором, ничего не выиграла и все равно изменила теннис

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