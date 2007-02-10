Курникова родила третьего ребенка от Иглесиаса

Экс-восьмая ракетка мира и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.

Об этом в эфире чилийской радиопрограммы ADN сообщил старший брат Иглесиаса, Хулио Хосе, отметив, что пол ребенка пока секрет.

В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. О том, что россиянка на седьмом месяце беременности, стало известно в январе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 2 Янв 2020 в 7:40 PST

38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас вместе с 2001 года и обычно избегают публичности.

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