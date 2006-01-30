Кенин впервые вышла в финал «Большого шлема» и дебютирует в топ-10

21-летняя София Кенин на обыграла Эшли Барти – 7:6, 7:5. И в первом, и во втором сете американка отыграла двойной сет-пойнт: в первом это случилось на тай-брейке, во втором – когда Барти подавала на партию при счете 5:4.

Кенин впервые вышла в финал на «Большом шлеме». До Australian Open она не проходила на таком уровне дальше четвертого круга.

Американка восьмой раз победила соперницу из топ-10 и третий – действующую первую ракетку мира. Барти была первой сеяной теннисисткой, с которой Кенин встретилась на турнире.

В 21 год она стала самой молодой финалисткой Australian Open после Аны Иванович и Марии Шараповой в 2008-м. В прошлом году титул выиграла 21-летняя Наоми Осака, но она была почти на месяц старше.

За титул Кенин сыграет с Симоной Халеп или Гарбинье Мугурусой.

Как бы ни закончился финал, американка в понедельник дебютирует в топ-10: на девятом месте в случае поражения и на седьмом – в случае победы.

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