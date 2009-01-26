Федерер в 57-й раз вышел в 1/4 финала «Большого шлема» и обновил свой же рекорд

Третья ракетка мира 38-летний Роджер Федерер на Australian Open обыграл Мартона Фучовича (4:6, 6:1, 6:2, 6:2) и вышел в четвертьфинал. Швейцарец 15-й раз вошел в восьмерку лучших в Мельбурне.
Всего это будет 57-й четвертьфинал Федерера на «Больших шлемах», и он обновил собственный рекорд. Ближе всех к нему в мужском туре подобрался Новак Джокович – 46.
А вообще в теннисе больше 50 четвертьфиналов только у Крис Эверт (54), Мартины Навратиловой (53) и Серены Уильямс (52).
За выход в рекордный для мужского тура 46-й полуфинал Федерер сыграет с 100-й ракеткой мира Теннисом Сандгреном.
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