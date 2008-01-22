Джокович вторым в истории выиграл по 70 матчей на трех «Шлемах»

Вторая ракетка мира Новак Джокович во втором круге Australian Open обыграл Татсумо Ито – 6:1, 6:4, 6:2. Для серба это 70-й выигранный матч в Мельбурне.

Australian Open стал третьим «Большим шлемом», на котором Джокович одержал 70 побед. Сейчас у него такая статистика выигранных и проигранных матчей:

Australian Open – 70-8;

«Ролан Гаррос» – 68-14;

«Уимблдон» – 72-10;

US Open – 72-11.

Серб стал вторым игроком, одержавшим по 70 побед на трех «Больших шлемах». До него это делал только Роджер Федерер, который выиграл по 70 матчей на всех четырех ТБШ.

Джокович – главный теннисист 2010-х, но считается, что его никто не любит. Его маме грустно

В теннисе нет ничего важнее «Больших шлемов». Но почему ими стали именно Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open?