Джокович шестым в истории выиграл 900 матчей

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в первом круге Australian Open обыграл Яна-Леннарда Штруффа и одержал 900-ю победу в карьере. Теперь его баланс побед и поражений составляет 900-187, он выиграл 82,8% матчей – это второй показатель в истории после (83,1%).

По общему количеству побед серба в мужском туре обходят только Гильермо Вилас (949), Надаль (981), Иван Лендл (1068), (1238) и Джимми Коннорс (1274).

За карьеру Джокович выиграл 16 турниров «Большого шлема» (третий результат в истории) и 77 титулов всего (делит пятое место).

Джокович – главный теннисист 2010-х, но считается, что его никто не любит. Его маме грустно