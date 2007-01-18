Даниил Медведев: «Хорошим Australian Open станет выигранный. Но буду доволен четвертьфиналом»

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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, каким результатом на Australian Open будет доволен.

«Хорошим Australian Open станет выигранный. Но если вы спрашиваете, каким результатом я буду доволен, то все зависит от того, с кем играть, кому проиграть.

Я бы сказал, что буду доволен четвертьфиналом. Но моя главная цель – выигрывать постепенно. Если я выйду в четвертьфинал, то не скажу: «Ну все, задача выполнена, для этого турнира достаточно». На любом турнире я хочу победить. Но я буду удовлетворен четвертьфиналом.

Мне кажется, за последний год я улучшил игру. Конечно, я стал другим. Но это не зависит от рейтинга или чего-то такого. Все люди постоянно меняются. Конечно, я другой человек, другой игрок.

Самая главная перемена – это уверенность в себе, я знаю, как делать определенные вещи на корте. Это сильно изменилось за последний год».

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