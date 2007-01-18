Даниил Медведев: «Хорошим Australian Open станет выигранный. Но буду доволен четвертьфиналом»

Четвертая ракетка мира рассказал, каким результатом на Australian Open будет доволен.

«Хорошим Australian Open станет выигранный. Но если вы спрашиваете, каким результатом я буду доволен, то все зависит от того, с кем играть, кому проиграть.

Я бы сказал, что буду доволен четвертьфиналом. Но моя главная цель – выигрывать постепенно. Если я выйду в четвертьфинал, то не скажу: «Ну все, задача выполнена, для этого турнира достаточно». На любом турнире я хочу победить. Но я буду удовлетворен четвертьфиналом.

Мне кажется, за последний год я улучшил игру. Конечно, я стал другим. Но это не зависит от рейтинга или чего-то такого. Все люди постоянно меняются. Конечно, я другой человек, другой игрок.

Самая главная перемена – это уверенность в себе, я знаю, как делать определенные вещи на корте. Это сильно изменилось за последний год».

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