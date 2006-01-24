Петра Квитова: «Немного странно быть в финале «Шлема» после того, как я не была уверена, что смогу снова играть»

Двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова поделилась впечатлениями от возвращения в финал «Большого шлема» на Australian Open.

– Да, пять лет прошло. Я много работала, чтобы вернуться на эту стадию, так что снова это испытать очень здорово. Думаю, мало кто верил, что я снова смогу играть на таком уровне. Очень мало.

Я очень счастлива, что эти несколько человек были рядом со мной. Надеюсь, они тоже – моя семья и все те, кто был рядом, когда мне это было нужно. Не знаю, что еще сказать!

– Перед матчем вы знали, что крышу могут закрыть? Вас это порадовало? Очень жарко было?

– Я уже несколько дней как знала, что в четверг и пятницу будет жара, так что перед матчем даже специально спросила сотрудника WTA, какие именно правила на этот счет. Она мне объяснила, и все именно так и произошло.

Мне нравится это новое правило о закрытии крыши. Если можно под ней скрыться от жары, это же здорово. Иногда тут такая жара, что играть становится опасно. Так что я только за.

– Насколько мне известно, вы в июне познакомились с Моникой Селеш и почувствовали с ней определенную связь после того, что с вами обеими произошло. Она вернулась в тур тоже в Мельбурне. Вы с ней на связи?

– К сожалению, нет. Просто летом она захотела со мной познакомиться. Для меня это было очень приятно и огромная честь.

Я знаю, что то, что произошло с ней, очень сильно повлияло на ее карьеру. Моя ситуация немного другая, но в любом случае приятно поговорить с кем-то, кто пережил нечто подобное. Очень приятно.

– В этом году вы выглядите особенно подготовленной физически. Вы делали в межсезонье что-то новое? И помогло ли это вам в плане психологии?

– Не сказала бы, что что-то изменила. Просто я прошлом году я прибавила в физподготовке и в том же духе продолжила и в межсезонье: просто стала заниматься дольше, чем раньше. Но принципиально все осталось так же.

Психологически это, конечно, помогает – когда знаешь, что можешь догнать больше мячей, продержаться на корте дольше. Даже на жаре я могу бегать и бороться, что бы ни происходило. Так что это взаимосвязанные вещи.

– История вашей храбрости многих вдохновила. Я понимаю, что вас об этом уже много раз спрашивали, но можете еще раз рассказать, что вы вынесли из того ужасного инцидента? И что для вас значит после него вернуться в финал «Большого шлема»?

– Честно говоря, я еще не верю, что я в финале. Это немного странно, учитывая, что я даже не была уверена, что смогу снова играть.

Конечно, это был не очень приятный опыт: не только из-за физической травмы, но и эмоциональной. Мне потребовалось много времени, чтобы перестать дергаться и снова начать доверять людям, особенно мужчинам.

Мне было не по себе оставаться одной. Помню, как первый раз после нападения оказалась одна в раздевалке в клубе в Праге и потом сказала своей команде, что впервые почувствовала себя спокойно, хоть и была одна.

Над рукой надо было очень много работать: терапия, восстановление. В этом мне помогло то, что я спортсменка. Я поставила себе цель вернуться и пошла к ней, делая все, что было необходимо.

Те три месяца были очень сложные. И я только недавно узнала, что на втором месяце мой врач сильно беспокоился, потому что швы заживали очень плохо. Хорошо, что он мне этого не сказал тогда. Это было серьезное испытание для психики: быть сильной и не падать духом. Непростой был путь.

– В интервью на корте вы сказали, что любите играть финалы. То, что выиграли восемь своих последних, придает вам дополнительной уверенности в преддверии этого?

– Последние восемь? Не семь разве?

– С Сиднеем, по-моему, восемь.

– А, ну ладно. А вопрос какой был?

– Насколько эта серия придает вам уверенности?

– Ну конечно, немного придает, потому что все финалы разные: разные соперницы, места, обстоятельства, – но я все равно много их подряд выиграла.

Тут новая ситуация – это «Шлем», и я знаю только, что у меня будет шанс. А в остальном – посмотрим. Я люблю играть финалы, решающие стадии. Жду этого финала с нетерпением.

В финале, напомним, Квитова впервые сыграет с чемпионкой US Open Наоми Осакой (4).

2 года назад ей чуть не отрезали пальцы, а теперь она в финале Australian Open