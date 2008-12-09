Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал четырехлетнее отстранение России от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Употребление допинга – это клеймо, которое смыть будет очень сложно. Хуже допинга в мировом спортивном сообществе ничего быть не может, и я не знаю, сколько потребуется времени российскому государству, чтобы его смыть.

В России действовала система допинга, я в этом не сомневаюсь. Кто-то должен за это понести наказание. У российского спорта могла бы сохраниться репутация, если бы те люди, группа людей, которые это все затеяли, просто бы вышли и сказали: «Да, я накосячил, простите меня, пожалуйста». Я уверен, что тогда в этом случае могли бы быть какие-то послабления для российских атлетов. Но никто не захочет брать на себя ответственность за это. В итоге все перекладывается на бедных спортсменов.

Могу только посочувствовать тем нашим атлетам, которые могли реально претендовать на медали, которые могли слышать гимн нашей страны, но сейчас этой возможности будут лишены».

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