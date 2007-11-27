Сафин о новом допинг-скандале: «Можно сказать: это политика, они негодяи. Но я надеюсь, что спорт вне политики»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал новый допинговый скандал с участием и России и ответил на вопрос, считает ли, что спорт стал инструментом давления на Россию.

«Такой вопрос можно развернуть как угодно. Можно сказать: да, конечно, они давят на нас, это политика, они негодяи. Можно так сказать. Можно сказать, что спорт вне политики.

Я все-таки хочу надеяться, что спорт вне политики. У нас в теннисе допинг был с 2004 года, и я никогда не слышал, чтобы нас схватили за задницу. С 2004 года WADA за нас бралось очень серьезно – по-моему, даже раньше. Поэтому у нас никогда даже мыслей не было.

Сколько WADA существовало? Отмотаем с того момента, когда оно уже появилось, до того момента, когда появились проблемы. До этого оно как-то существовало, а проблем не было. И тут начались одна за другой. Были моменты, но не такого масштаба.

Давление на кого, на что, для чего, зачем? Что за этим стоит? Хотят сказать, что Россия – негодяи, и вы вообще на Олимпиаде ничего не получите? Но поверьте мне, все спортсмены друг с другом общаются и общаются хорошо.

Возможно, соревнуются страны, а не спортсмены. Но эти чиновничьи вещи просто выплескиваются наверх, и все, кто подхватывает, их подхватывает.

Но под каким знаменем выступать, должно решать высшее руководство страны. Это все-таки флаг России. Думаю, как скажет главнокомандующий, так и должны делать. Если один начнет: «Я буду выступать под флагом», – другой: «Я не буду выступать под флагом», – то начнется идиотизм внутри команды».

Еще больше мыслей Сафина из интервью «Дождю» читайте в нашем рекапе.

«У нас удивительная и уникальная страна. Даже такое надо с юмором воспринимать». Сафин о допинг-скандале, политике и Путине