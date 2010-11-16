Медведев о провале на дебютном итоговом: «По-моему, у меня ничего никогда не получалось с первого раза»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал неудачное выступление на итоговом турнире , где он проиграл все три матча в группе.

«Не могу точно сказать, в чем причина. Но могу сказать, что теннис состоит из множества мелочей, и многие из них зависят от нетеннисных вещей – от твоего самочувствия, настроения.

У меня была одна тяжелая неделя вне корта, и она ударила по уровню игры в Париже. А потом я не смог вернуться на прежний. Может ли это быть последствием предыдущих результатов? Вполне возможно, но я не уверен. Я не считаю, что мне нужно было раньше проигрывать, чтобы лучше выступить на итоговом.

Это был тяжелый опыт, но я всегда говорил, что для меня важнее всего испытывать что-то новое. Я впервые сыграл на итоговом.

Я пытался вспомнить, получалось ли у меня когда-нибудь что-нибудь с первого раза – например, впервые приехать на «Большой шлем» и выиграть или дойти до полуфинала. Что-нибудь подобное. По-моему, никогда не получалось. Так что мне нужно попробовать, прежде чем у меня начнет получаться.

Надеюсь, этот опыт мне поможет, если я еще попаду на итоговый в ближайшие годы».

Мы не можем объяснить, почему Медведев проиграл Надалю. Просто вырубило