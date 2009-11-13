Тим против Джоковича ушел с 1:4 на решающем тай-брейке, впервые обыграл его на харде и впервые вышел в 1/2 финала итогового

Чемпион Индиан-Уэллс и финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим на итоговом турнире ATP выиграл группу, которую разделил с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем (11 титулов ATP Finals на двоих).

26-летний австриец, в первый день турнира обыгравший Федерера (7:5, 7:5), во вторник обыграл и Джоковича – 6:7, 6:3, 7:6. В решающем сете Тим дважды вел с брейком, в том числе подавал на победу при 6:5, но, проиграв гейм, начал тай-брейк с трех грубых ошибок подряд и уступал 1:4. Вернув минибрейки, чемпион пяти турниров сезона получил двойной матчбол при 6:4 и реализовал второй – на подаче Джоковича.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ATP Tour (@atptour) 12 Ноя 2019 в 3:05 PST

«Вернуться с 1:4 удалось немного благодаря удаче, но все равно матч был невероятный, и я его никогда не забуду. Новак – сильнейший игрок мира, и от меня для этой победы потребовалось нечто особенное», – сказал Тим на корте.

Пятый номер мирового рейтинга за 167-минутный матч выполнил 50 ударов навылет (при 44 ошибках), а чемпион Australian Open и «Уимблдона» – 27 (21).

Тим, отыгравший все четыре брейк-пойнта, обыграл Джоковича в четвертый раз за десять встреч и впервые – на харде. Ранее он побеждал 16-кратного чемпиона «Шлемов» только на грунте.

В этом сезоне Тим обыграл всю Большую тройку, в том числе Федерера – трижды, Рафаэля Надаля – на грунте, а Джоковича – на «Шлеме» («Ролан Гаррос») и теперь на харде.

Тим, выступающий на итоговом турнире ATP в четвертый раз, впервые вышел из группы. Теперь второй полуфиналист из группы Бьорна Борга определится в четверг во встрече Джоковича и Федерера.