Даниил Медведев: «Мне нравятся машины, но я не буду сейчас покупать Bugatti за три миллиона»

Чемпион двух «Мастерсов» сезона и финалист US Open Даниил Медведев в разговоре со Sports.ru рассказал, изменилось ли его отношение к деньгам после того, как за несколько месяцев он стал лицом часовщиков Bovet, BMW и «Тинькофф».

«Не изменилось. Я всегда хотел быть успешным, а вместе с успехом приходят деньги – не бывает успешных людей в своих сферах, которые бы мало зарабатывали.

Мое отношение к деньгам достаточно простое и основано на сочетании нескольких вещей: насколько мне вещь нравится, сколько она стоит и ее полезности. Одного «нравится», понятно, недостаточно: мне нравятся машины, но я не буду сейчас покупать Bugatti за три миллиона.

Но вот в этом году в Австралии многие были в шоке. Я уже стоял 16-м в мире и [немало] мог себе позволить, но летел и туда, и обратно экономом. Помню, сидел с ноутбуком, брал билеты, и эконом стоил где-то 1000-1200 евро, а бизнес – 4500. В принципе, не такая большая разница, и для бизнеса это хорошая цена, но я сидел и думал: а стоят ли это 20 часов полета 3500? Для кого-то – да, потому что они не могут в экономе, плохо им, ноги болят. А мне нормально, хоть я и высокий. Поэтому я взял эконом, хотя, конечно, и у меня бывают глупые траты – просто потому, что они мне приятны.

Я уже рассказывал однажды, как на «Уимблдоне» два года назад пошел в Philipp Plein – до сих пор не могу объяснить почему, это даже не моя любимая фирма, – и купил вещей на 10 тысяч фунтов. Это действительно глупая трата, но в тот момент я этого хотел и об этом не жалею. До сих пор ношу», – рассказал 23-летний Медведев по телефону из дома во Франции, куда вернулся, снявшись с ВТБ Кубка Кремля.

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