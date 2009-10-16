Медведев получил звание ЗМС

Финалист US Open Даниил Медведев стал заслуженным мастером спорта России.

В среду министр спорта Павел Колобков вручил четвертой ракетке мира значок и удостоверение ЗМС.

«Мне очень приятно получить знак и удостоверение, это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие», – приводит слова теннисиста пресс-служба Министерства спорта.

Фото: пресс-служба министерства спорта РФ.

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