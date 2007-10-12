Александр Зверев: «Сейчас Медведев, наверное, лучший игрок мира»

Немец Александр Зверев прокомментировал предстоящий ему финал «Мастерса» в Шанхае против , в личных встречах с которым Зверев ведет 4:0.

«У нас были фантастические матчи, и все они заканчивались в мою пользу. Надеюсь, это не изменится. Но он в последнее время показывает прекрасную игру, вышел в шестой финал подряд, играл в финале US Open, выиграл в Цинциннати.

Сейчас он, наверное, лучший игрок мира. Надеюсь, завтра получится провести хороший матч».

Раньше в теннисе жали руки, а теперь все чаще обнимаются. Почему?