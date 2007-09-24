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Кириос о том, что пришел с пивом на послематчевую пресс-конференцию: «Мой настрой на азиатские турниры»

Теги видео ATP Shanghai Rolex Masters Ник Кириос Huajin Securities Zhuhai Championships Теннис

Чемпион двух турниров сезона Ник Кириос, в минувший уикенд в составе сборной Мира уступивший Кубок Лэйвера, опубликовал видео с подписью «Настрой на азиатские турниры».

На нем 24-летний австралиец в ответ на вопрос, насколько он расстроен поражением (во второй день проиграл Роджеру Федереру 7:6, 5:7, 7:10), демонстративно делает большой глоток из бутылки пива.

 
 
 
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Публикация от NK (@k1ngkyrg1os)

За три последних года Кириос дважды сыграл в финалах азиатских турниров (один выиграл), но его выступления на крупнейшим из них – шанхайском «Мастерсе» – заканчивались скандалами.

На этой неделе он играет на турнире в Чжухае, где стартует завтра.

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