Реклама 18+
Реклама 18+

Кириос, проиграв подачу в матче с Федерером: «Увидел страшно горячую телочку на трибуне. Готов прямо сейчас на ней жениться»

Теги болельщики ATP Ник Кириос девушки и спорт Кубок Лэйвера Теннис

27-я ракетка мира Ник Кириос в субботу на Кубке Лэйвера взял первый сет у Роджера Федерера 7:6, прежде чем на старте второго сразу проиграть подачу. Матч закончился со счетом 6:7, 7:5, 10:7 в пользу швейцарца.

На переходе при 0:1 во втором сете 24-летний австралиец объяснил товарищам по команде и капитану свой провал:

«Я потерял концентрацию. Увидел страшно горячую телочку на трибуне. Нет, серьезно, я готов прямо сейчас на ней жениться. Прямо сейчас».

Самый талантливый теннисист мира сливает матчи. Кажется, психологи знают почему

Кириос снова актуален. И снова всех бесит

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья