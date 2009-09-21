Кириос, проиграв подачу в матче с Федерером: «Увидел страшно горячую телочку на трибуне. Готов прямо сейчас на ней жениться»

27-я ракетка мира Ник Кириос в субботу на Кубке Лэйвера взял первый сет у Роджера Федерера 7:6, прежде чем на старте второго сразу проиграть подачу. Матч закончился со счетом 6:7, 7:5, 10:7 в пользу швейцарца.

На переходе при 0:1 во втором сете 24-летний австралиец объяснил товарищам по команде и капитану свой провал:

«Я потерял концентрацию. Увидел страшно горячую телочку на трибуне. Нет, серьезно, я готов прямо сейчас на ней жениться. Прямо сейчас».

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