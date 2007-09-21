Кубок Лэйвера. Зверев играет с Изнером, Федерер встретится с Кириосом, Надаль – с Раоничем

В субботу на Кубке Лэйвера Роджер Федерер сыграет с Ником Кириосом, а Рафаэль Надаль – с Милошем Раоничем.

Дневная сессия начнется в 14:00 по Москве матчем Саши Зверева и Джона Изнера, вечерняя – в 20:00.

Кубок Лэйвера

Женева, Швейцария

20 – 22 сентября 2019

Неофициальный командный турнир

Крытые корты, хард

Европа – Мир – 3:1

Александр Зверев (Европа) – Джон Изнер (Мир)

Роджер Федерер (Европа) – Ник Кириос (Мир)

Рафаэль Надаль (Европа) – Милош Раонич (Мир)

Рафаэль Надаль /Стефанос Циципас (Европа) – Ник Кириос/ Джек Сок (Мир)

Александр Зверев: «Федерер не очень хороший тренер. Нет, на самом деле он мне очень помог»

Tennis Magazin: Федерер лично вербовал Зверева в свое агентство еще в 2018-м