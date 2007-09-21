Кубок Лэйвера. Зверев играет с Изнером, Федерер встретится с Кириосом, Надаль – с Раоничем

В субботу на Кубке Лэйвера Роджер Федерер сыграет с Ником Кириосом, а Рафаэль Надаль – с Милошем Раоничем.
Дневная сессия начнется в 14:00 по Москве матчем Саши Зверева и Джона Изнера, вечерняя – в 20:00.
Кубок Лэйвера
Женева, Швейцария
20 – 22 сентября 2019
Неофициальный командный турнир
Крытые корты, хард
Европа – Мир – 3:1
Александр Зверев (Европа) – Джон Изнер (Мир)
Роджер Федерер (Европа) – Ник Кириос (Мир)
Рафаэль Надаль (Европа) – Милош Раонич (Мир)
Рафаэль Надаль /Стефанос Циципас (Европа) – Ник Кириос/ Джек Сок (Мир)
Александр Зверев: «Федерер не очень хороший тренер. Нет, на самом деле он мне очень помог»
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