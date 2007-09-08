Финал US Open Медведев – Надаль на Первом канале прокомментируют Сафин и Кузмак

Финал US Open между и Рафаэлем Надалем, который покажет Первый канал, прокомментируют телеведущий Александр Кузмак и чемпион US Open-2000 Марат Сафин.

Сафин, напомним, последний на данный момент чемпион «Большого шлема» из России. В 2005 году он выиграл свой второй «Шлем» на Australian Open.

Начало матча – не ранее 23:00 по Москве.

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