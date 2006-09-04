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Серена одержала 100-ю победу на US Open – за 44 минуты

Теги Серена Уильямс Штеффи Граф US Open Мартина Навратилова WTA Крис Эверт Ван Цян Теннис

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс в четвертьфинале US Open обыграла Ван Цян – 6:1, 6:0. По ходу матча Серена выиграла 50 очков, а ее соперница – всего 15 (из них всего четыре во втором сете). Уильямс сделала 25 ударов навылет, Ван Цян – ноль.

Матч продолжался всего 44 минуты. Это самый короткий женский матч в этом сезоне (в Мадриде Симона Халеп тоже за 44 минуты обыграла Викторию Кужмову).

Серена одержала 100-ю победу на US Open. Кроме нее 100 матчей в Нью-Йорке выигрывала только Крис Эверт, у которой 101 победа. Серена побьет ее рекорд, если выиграет титул.

Уильямс вышла в 38-й полуфинал на «Больших шлемах» и обошла Штеффи Граф, с которой делила третье место в истории. Впереди в женском теннисе только Мартина Навратилова (44) и Эверт (52).

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