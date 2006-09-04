Роджер Федерер: «У меня были проблемы с верхней частью спины, шеей. Но это момент Григора, а не моего тела, так что все нормально»

38-летний швейцарец , в четвертьфинале US Open проигравший Григору Димитрову со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6, рассказал, почему вызвал врача перед пятым сетом.

«Нужно было разобраться с верхней частью спины, шеей. Нужно было ее расслабить, чтобы стало чуть получше. Да, но это момент Григора, а не моего тела, так что все нормально.

Я разочарован, что турнир кончился, потому что мне казалось, что после двух матчей с неровным началом я играл очень хорошо. И я упустил возможность, потому что я вел и, если бы победил, потом было бы два дня на отдых. Положение было хорошим.

Но нужно принимать поражения. Это часть игры. Теперь с радостью проведу время с семьей и так далее. Все нормально.

Будут ли у меня еще возможности выиграть «Большой шлем»? Я не знаю будущего, у меня нет хрустального шара. А у вас? Вот именно. Так что мы не узнаем. Надеюсь, что будут, конечно же.

И сезон я считаю очень хорошим. Сейчас я расстроен, но оправлюсь. Все будет нормально».

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