Димитров впервые обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open

Болгарин Григор Димитров на US Open обыграл – 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Для 28-летнего Димитрова это первая в карьере победа над швейцарцем, которому он проиграл первые семь очных матчей.

Болгарин обыграл теннисиста топ-10 впервые с турнира в Монте-Карло в 2018-м. Он прервал шестиматчевую серию поражений в матчах с десяткой и довел общее количество побед до 24 (при 58 проигранных матчах).

За счет этой победы Димитров третий раз в карьере вышел в полуфинал «Большого шлема» (после «Уимблдона»-2014 и Australian Open-2017).

На US Open болгарин приехал, выиграв три матча за последние три месяца и всего один из последних восьми. В Нью-Йорке у него уже четыре победы.

На турнир он приехал 78-й ракеткой мира, а уедет – игроком топ-25. Димитров – самый низкорейтинговый полуфиналист «Шлема» после Райнера Шуттлера на «Уимблдоне»-2008 (94), а на US Open – после Джимми Коннорса в 1991-м (174).

За выход в финал болгарин сыграет с Даниилом Медведевым. В личных встречах счет 1:1.

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