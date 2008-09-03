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Осака о поведении Медведева: «Его сарказм прекрасен»

Теги US Open ATP WTA Наоми Осака Даниил Медведев Теннис

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала то, что в социальных сетях лайкала видео с послематчевыми интервью Даниила Медедева, в которых он дразнил зрителей US Open.

– Я не знаю, почему они на него гудят, но это просто смешно. Каждый день он говорит что-то новое. «Вы придаете мне сил. Я был травмирован перед матчем, но из-за вас выиграл. Спасибо». И он так мило говорит «спасибо».

Я не знаю, почему они гудят. Но мне смешно.

– Вы оценили...

– Его сарказм прекрасен.

Медведев превратился в суперзлодея и издевается над Нью-Йорком. Жаждет ненависти!

Наоми Осака – 😍. Против нее болел целый стадион, а она довела его до слез восторга и умиления

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