Осака о поведении Медведева: «Его сарказм прекрасен»

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала то, что в социальных сетях лайкала видео с послематчевыми интервью Даниила Медедева, в которых он дразнил зрителей .

– Я не знаю, почему они на него гудят, но это просто смешно. Каждый день он говорит что-то новое. «Вы придаете мне сил. Я был травмирован перед матчем, но из-за вас выиграл. Спасибо». И он так мило говорит «спасибо».

Я не знаю, почему они гудят. Но мне смешно.

– Вы оценили...

– Его сарказм прекрасен.

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