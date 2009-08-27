Даниил Медведев: «Чтобы стать великим чемпионом, не обязательно выиграть 16 «Шлемов»

Пятая ракетка мира прокомментировал то, что Кеи Нисикори назвал его одним из главных конкурентов Большой тройки.

«Это заставляет меня гордиться, потому что я очень уважаю Кеи. Он великий чемпион. Чтобы стать чемпионом, не обязательно выиграть 16 турниров «Большого шлема». Кеи – отличный игрок, прекрасно слышать от него подобное. Благодарен ему за это.

В то же время всегда стараюсь оставаться немного в стороне, потому что пока даже не был в четвертьфинале «Шлема». Это первый шаг, и если я его сделаю, то смогу говорить о больших целях и достижениях».

О том, что позволило прибавить в матче с Джоковичем в Монреале

«Когда ты играешь против Большой тройки или другого сильного соперника, нужно адаптировать тактику. Тогда я был очень уставшим, и это абсолютно нормально. Чувствовал, что если продолжу просто возвращать мяч на чужую половину корта, то он уничтожит меня.

Поэтому знал, что единственный шанс – прибавить в агрессии. И так как я хороший игрок, то смог показать отличный теннис, даже играя не в своем стиле. Это тоже большая победа.

Мы много работаем над этим на тренировках. На них я играю очень агрессивно, и это дает эффект. Конечно, нужно укреплять свои сильные стороны, но следует работать и над тем, что требует улучшения».

О причине успешных результатов

«Это последовательность. В каждом матче, даже с Рафой, я был уверен в своей игре. Заставлял соперников сомневаться и проиграл всего два матча. Помимо этого, я всегда пытался подстроиться под оппонента, особенно если начинал уступать.

Если говорить о внутренней уверенности, то она уже была у меня на предыдущих турнирах «Большого шлема». Но в игре за последнее время она сильно выросла просто потому, что я провел лучшие три недели в карьере. Даже в этом году у меня были взлеты и падения, но в эти три недели – только отличные матчи.

Надеюсь сохранить эту уверенность еще в течение двух недель или дольше».

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