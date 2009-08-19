Рейтинг ATP. Медведев дебютировал в топ-5, Рублев вернулся в топ-50

По итогам недели победитель «Мастерса» в Цинциннати Даниил Медведев дебютировал в топ-5, финалист Давид Гоффен вернулся в топ-15, а четвертьфиналист Андрей Рублев – в топ-50.

Роберто Баутиста-Агут в 31 год впервые попал в топ-10, вытеснив Фабио Фоньини, Ришар Гаске вернулся в топ-40.

Феликс Оже-Альяссим, Гидо Пелья и Миомир Кецманович обновили рейтинговые рекорды.

Emirates ATP Rankings

Положение на 19 августа 2019