Реклама 18+
Реклама 18+

Рейтинг ATP. Медведев дебютировал в топ-5, Рублев вернулся в топ-50

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ришар Гаске рейтинги ATP Кеи Нисикори Фабио Фоньини Давид Гоффен Дэн Эванс Роберто Баутиста-Агут Пабло Каррено-Буста Доминик Тим Гидо Пелья Люка Пуй Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Йошихито Нишиока Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Стефанос Циципас Миомир Кецманович Теннис

По итогам недели победитель «Мастерса» в Цинциннати Даниил Медведев дебютировал в топ-5, финалист Давид Гоффен вернулся в топ-15, а четвертьфиналист Андрей Рублев – в топ-50.

Роберто Баутиста-Агут в 31 год впервые попал в топ-10, вытеснив Фабио Фоньини, Ришар Гаске вернулся в топ-40.

Феликс Оже-Альяссим, Гидо Пелья и Миомир Кецманович обновили рейтинговые рекорды.

Emirates ATP Rankings

Положение на 19 августа 2019

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11685
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6950 
4 (4) Доминик Тим (Австрия) 4925
5 (8) Даниил Медведев (Россия) 4195 
6 (6) Александр Зверев (Германия) 4005 
7 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4005 
8 (7) Стефанос Циципас (Греция) 3455 
9 (9) Карен Хачанов (Россия) 2890 
10 (11) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 2575 
11 (10) Фабио Фоньини (Италия) 2510 
15 (19) Давид Гоффен (Бельгия) 2055 
19 (21) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1750 
20 (22) Гидо Пелья (Аргентина) 1735 
26 (31) Люка Пуй (Франция) 1475 
34 (56) Ришар Гаске (Франция) 1280 
47 (70) Андрей Рублев (Россия) 1031 
49 (58) Миомир Кецманович (Сербия) 1022 
58 (44) Дэн Эванс (Великобритания) 955 
59 (77) Йошихито Нишиока (Япония) 946 
64 (53) Пабло Каррено-Буста (Испания) 897 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться