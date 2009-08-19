Рейтинг ATP. Медведев дебютировал в топ-5, Рублев вернулся в топ-50

По итогам недели победитель «Мастерса» в Цинциннати Даниил Медведев дебютировал в топ-5, финалист Давид Гоффен вернулся в топ-15, а четвертьфиналист Андрей Рублев – в топ-50.
Роберто Баутиста-Агут в 31 год впервые попал в топ-10, вытеснив Фабио Фоньини, Ришар Гаске вернулся в топ-40.
Феликс Оже-Альяссим, Гидо Пелья и Миомир Кецманович обновили рейтинговые рекорды.
Emirates ATP Rankings
Положение на 19 августа 2019
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11685
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7945
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6950
|4 (4)
|Доминик Тим (Австрия)
|4925
|5 (8)
|Даниил Медведев (Россия)
|4195
|6 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|4005
|7 (5)
|Кеи Нисикори (Япония)
|4005
|8 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3455
|9 (9)
|Карен Хачанов (Россия)
|2890
|10 (11)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|2575
|11 (10)
|Фабио Фоньини (Италия)
|2510
|15 (19)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|2055
|19 (21)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|1750
|20 (22)
|Гидо Пелья (Аргентина)
|1735
|26 (31)
|Люка Пуй (Франция)
|1475
|34 (56)
|Ришар Гаске (Франция)
|1280
|47 (70)
|Андрей Рублев (Россия)
|1031
|49 (58)
|Миомир Кецманович (Сербия)
|1022
|58 (44)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|955
|59 (77)
|Йошихито Нишиока (Япония)
|946
|64 (53)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|897